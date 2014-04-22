محمد بن راشد يزور مدينة تيوتيواكان الأثرية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدينة "تيوتيواكان" الأثرية التي يعود تاريخها لمئة عام قبل الميلاد وغير معروف من بناها أو حتى من أمر ببنائها.

جولة

وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه في أجزاء كبيرة من المدينة التي تقع في ولاية المكسيك وتبعد عن العاصمة المكسيكية " مكسيكوسيتي" أكثر من خمسة وثلاثين كيلومترا.

واطلع سموه على مكونات المدينة التاريخية التي تصنف من عجائب الدنيا وتعكس قدرة الإنسان على الابتكار وصنع المستحيل كون المدينة بنيت في غاية الدقة وتضم مجمعات سكنية ذات نسق وتصميم رائع واستخدم فيها البناؤون والمصممون حجراً كلسياً خاصاً ما كلفهم قطع أشجار الغابات بكميات هائلة وأدى ذلك إلى تقلص مساحات هذه الغابات وإفساد الطبيعة الخضراء للمنطقة وحل الجفاف مما اضطر سكانها للهجرة في العام 750 .

وأبرز معالم المدينة التي تصل مساحتها إلى عشرين كيلومتراً مربعاً هرم الشمس وهرم القمر وفيها أربع مناطق رئيسية هي رواق الموتى وطريق عمودي يتألف من شارعين يقطعان القلعة إلى جانب هرمي الشمس وهو بمثابة معبد آلهة الماء ثم القمر وهو معبد إله القمر حسب معتقدات سكانها.

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حرص على التعرف إلى تاريخ وعظمة وسحر هذه المدينة التي أذهلت الحضارات التي تعاقبت عليها وأهمها حضارة "الأزتيك" التي حكمت معظم ما يسمى بالمكسيك حاليا وذلك بين عامي 1428 و 1521 حتى جاء الإسبان واحتلوها وباتت مستعمرة إسبانية حتى استقلت في العام 1821.

إعجاب

وقد أبدى سموه إعجابه بعظمة هذه المدينة التي اعتقد الإمبراطور الإسباني " موكتيزوما" الذي احتلها في العام 1521 أن الآلهة هم الذين بنوها وليس أهلها والغنية بالقصور والمعابد وصور الآلهة المنحوتة على جدرانها الكلسية وتزين معظم الأروقة والغرف الداخلية.

وأشاد سموه خلال جولته التي شملت كذلك مطعماً سياحياً شهيراً على مقربة من المدينة الأثرية ويطلق عليه " مطعم الكهف" أشاد سموه بالحضارات القديمة التي تعاقبت على هذه المنطقة وجعلت منها معلماً تاريخياً يؤرخ لحقبة من الزمن غير معلومة لدى المؤرخين والباحثين وتشكل نقطة جذب للسياح من أرجاء المعمورة ومورداً من موارد الدخل.

وفي مطعم " لاتمروتا" وتعني باللغة الأزتيكية الكهف تناول سموه ومرافقوه بعض المشروبات الخفيفة والتقطت له الصور التذكارية في المكان لتخليد الزيارة والمناسبة.

مرافقون

رافق سموه في الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعيد راشد الزعابي سفير الدولة لدى المكسيك وفرانسيسكو جافيير إسكوبار سفير الولايات المكسيكية المتحدة وعدد من المرافقين. تدوين

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لزيارته مدينة تيوتيهواكان، حيث كتب "قمت بجولة اليوم ضمن زيارتي الرسمية للمكسيك لمدينة تيوتيهواكان الأثرية التي يعود تاريخها لأكثر من الفي عام، التعرف على حضارات الشعوب وثقافاتهم يثري معرفة الإنسان ويغذيها.. أحرص على ذلك في كل زياراتي الخارجية.".