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كوكا يسجل في مرماه أمام بورتو

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كوكا يسجل في مرماه أمام بورتو كوكا يسجل في مرماه أمام بورتو

خسر ريو أفي الذي يضم أحمد حسن "كوكا" من العملاق بورتو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين.

وحل ريو أفي ضيفا على بورتو ضمن الجولة 28 من الدوري البرتغالي.

وشارك كوكا في المباراة كاملة وفشل في تهديد مرمى بورتو، وشهدت الدقيقة الأخيرة تسجيله لهدف في مرماه حين اصطدمت كرة قوية سددها دانيلو من ركلة حرة في قدمه وسكنت الشباك.

وكان جاكسون مارتينيز قد افتتح التسجيل لبورتو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف هكتور هيرارا الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ورفع بورتو رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث ليشارك في الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما توقف رصيد ريو أفي عند 31 نقطة في المركز الـ11، لكنه ضمن التأهل لبطولة الدوري الأوروبي بعد صعوده لنهائي كأس البرتغال لمواجهة بنفيكا بطل الدوري الذي سيلعب في دوري الأبطال ويترك مقعد الدوري الأوروبي لرفاق كوكا.

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