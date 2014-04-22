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بالفيديو.. عمرو خالد يساند محمد صلاح.. ونشطاء بعد خسارة تشيلسي: «بركاتك»

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تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية، الاثنين، للداعية عمرو خالد وهو بمدرجات ملعب «ستامفورد بريدج» أثناء مباراة تشيلسي وسندرلاند بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يشجع اللاعب محمد صلاح أثناء المباراة.

كان عمرو خالد قد خصص حلقة خاصة ببرنامجه الإذاعي الديني «بسمة أمل» عن اللاعب محمد صلاح وعن تدينه وأنه مثل في الأخلاق والانضباط وعلاقة ذلك بنجاحه فى حياته العملية.

وسخر مستخدمو «تويتر» من تواجد عمرو خالد داخل المدرجات لتشجيع تشيلسي، وقال محمد الشاعر: «عمرو خالد بيجاهد في سبيل الله في مباراه تشيلسي بعد ما انتصر في موقعة رابعة والنهضة».

فيما تهكمت «هدير أحمد» بقولها: «وأنا بقول تشيلسي خسر الماتش لييييه، بركاتك ياشيخ عمرو خالد».

انتهت مباراة تشيلسي وسندرلاند في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، بهزيمة البلوز بهدفين لهدف.

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