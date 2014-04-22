تموين السويس : ضبط 30 كيلو اسماك فاسدة

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس أن الحملات المكثفة المستمرة لمفتشي التموين بالتنسيق مع الطب البيطري تمكنوا عصر اليوم من ضبط 30 كيلو فسيخ وأسماك فاسدة غير صالحة للاستخدام الادمي قبل بيعها للمواطنين.

> اضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات حررت 3 محاضر شهادات صحية لثلاث محلات تبيع أسماك ومواد غذائية دون حمل اى شهادات صحية.