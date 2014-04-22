أخبار عاجلة

الأخبار - عرض للأزياء ذات الطابع الإسلامي لمصممي أزياء العالم فى كوالالمبور -
أليجري: نابولي لا يقل عن برشلونة في أي شيء -
فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة -
الإصابة تبعد «فاران» عن مباراتي بايرن ميونيخ وبرشلونة -
ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خليفة مارسيلو من أتلتيكو مدريد -
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر" -
الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تموين السويس : ضبط 30 كيلو اسماك فاسدة

Google+ Print
تموين السويس : ضبط 30 كيلو اسماك فاسدة تموين السويس : ضبط 30 كيلو اسماك فاسدة

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة بالسويس أن الحملات المكثفة المستمرة لمفتشي التموين بالتنسيق مع الطب البيطري تمكنوا عصر اليوم من ضبط 30 كيلو فسيخ وأسماك فاسدة غير صالحة للاستخدام الادمي قبل بيعها للمواطنين.
> اضاف وكيل وزارة التموين أن الحملات حررت 3 محاضر شهادات صحية لثلاث محلات تبيع أسماك ومواد غذائية دون حمل اى شهادات صحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

"بقالي التموين": تعطل ماكينات صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي

"بقالي التموين": تعطل ماكينات صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي