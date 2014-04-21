أخبار عاجلة

الأخبار - عرض للأزياء ذات الطابع الإسلامي لمصممي أزياء العالم فى كوالالمبور -
أليجري: نابولي لا يقل عن برشلونة في أي شيء -
فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة -
الإصابة تبعد «فاران» عن مباراتي بايرن ميونيخ وبرشلونة -
ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خليفة مارسيلو من أتلتيكو مدريد -
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر" -
الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زوجة منسق التيار الشعبي التونسي: حركة النهضة الإسلامية قتلت زوجي

Google+ Print
زوجة منسق التيار الشعبي التونسي: حركة النهضة الإسلامية قتلت زوجي زوجة منسق التيار الشعبي التونسي: حركة النهضة الإسلامية قتلت زوجي

المعارض التونسي- محمد البرهامي

قالت مباركة البراهمي، أرملة المنسق العام للتيار الشعبي التونسي، محمد البراهمي، إنَّ اغتيال زوجها لن يكن النهاية في تونس، و يوجد حالياً تهديدات للمعارضين، باغتيالهم.

وأضافت “البراهمي” في حوار لها ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامية نجلاء بوخريص، أن المشهد السياسي في تونس لم يتشكل بعد، فضلاً عن أنه يتم وصفه بـ “الصعب”، بسبب أن حركة النهضة الإسلامية وصلت إلى الحكم من مال سياسي “فاسد”، لشراء أصوات الشعب التونسي لصالحهم، قائلة: “هذا المال وصل إليهم من جهات أجنبية وعربية”.

وتابعت البراهمي ، أن الوضع الأمني في الدولة أيضاً “صعب”، بسبب وجود “خلايا نائمة”، تتحرك في كل مكان، وتحديداً في منطقة الجنوب، قائلة: إن هذه المنطقة قريبة من ليبيا ويتم استغلالها لتهريب السلاح.

استطردت قائلة ، : “حركة النهضة لم تخرج من الحكم لأن لديها أذرع مازالت في الحكم، وتتستر على كل أعمالها الإرهابية “.

وأضحت البراهمي “أنني قلت منذ البداية، أن من قتل واغتال زوجي، محمد البراهمي، حركة النهضة الإسلامية، بسبب أنهم خلقوا جواً “مشحوناً” ضد أطراف المعارضة السياسية، وأيضاً نواب تابعين لهذه الحركة هددوا السياسيين بـ السحل في الشوارع.
> وأشارت البراهمي إلى أن الدولة لم تحقق إلى الآن في اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، ولم تظهر أي نتائج في هذه التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا