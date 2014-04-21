مصدر أمني: لا صحة لما تردد حول تعرض قسم شرطة الشيخ زويد لهجمات مسلحة

نفى مصدر أمنى رفيع المستوى بالعريش ، في تصريحات خاصة ل “ONA” ، تعرض قسم شرطة الشيخ زويد لأى هجمات مسلحة اليوم الاثنين ، وذلك ردًا على ما نشر فى موقع إعلامى بشأن تعرض القسم لهجوم إرهابى ، فجر اليوم ، وأكد المصدر أن السلطات المختصة ، تحقق فى ملابسات مصرع تاجر خضروات ، جنوب قسم شرطة الشيخ زويد ، أثناء توجهه إلى سوق الجورة.

رجحت المصادر الأهلية ، أن أفراد الشرطة أعلى مقر القسم ، اشتبهوا فى السيارة التى كان يستقلها القتيل وأطلقوا الرصاص عليها ، ونظرا لأن السائق ليس من سكان المحافظة فلم يكن يعلم ان التجول بالسيارات ممنوع فى فترات الصباح الباكر والليل قرب المقرات الأمنية.