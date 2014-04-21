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بالصور.. أوباما يراقب «البيض» خلال الاحتفال بعيد الفصح

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ظهر الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، الإثنين، وإلى جانبه كل من زوجته ميشيل، و«أرنب عيد الفصح»، أمام حشد من الأمريكيين في البيت الأبيض، بينهم الكثير من الأطفال، معلناً بدء فعاليات الاحتفال بعيد الفصح.

وانطلق على الفور جمع كبير من الأطفال، بصحبة ذويهم، في رحلة بحث عن «بيض الفصح» بين الأعشاب، والتي يفترض أن الأرنب خبأها في وقت سابق في الحديقة الجنوبية بمقر الرئاسة الأمريكي.

ووجه أوباما التهنئة للمحتشدين قائلا، في كلمة له خلال الاحتفال: «هذا اليوم هو أكبر حدث يستضيفه البيت الابيض خلال السنة كلها.. وواجبي اليوم هو مراقبة البيض».

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