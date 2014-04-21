طارق يحيي : المقاولون فريق قوي .. ونسعى للفوز عليه

أكد طارق يحيى المدير الفنى لفريق المقاصة ن فريقه يسعى للفوز على المقاولون العرب، فى المباراة التى ستجمعهما يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الـ19 للدورى، لدخول المربع الذهبى للمسابقة، لاسيما أن الفريقين متساويين فى عدد النقاط بـ23 نقطة فى المركزين الرابع والخامس، إلا أن الذئاب يتفوقون بفارق الأهداف.

وقال يحيى فى تصريح لـ”ona” إن الجهاز الفنى يحترم فريق المقاولون باعتباره فريقًا قويًا ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ويطمح فى تقديم نتيجة إيجابية خلال لقائهما معًا، لاسيما أنه تلقى خسارتين فى الجولتين الماضيتين من الأهلى والجونة، وهو ما سيصعب من مهمة لاعبى المقاصة فى اللقاء الذى سيجمعهما الاربعاء,

يذكر أن المقاصة يحتل المركز الخامس برصيد23 نقطة