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البنتاجون يرفض التعليق على غارة أسفرت عن مصرع 55 من عناصرالقاعدة باليمن

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البنتاجون يرفض التعليق على غارة أسفرت عن مصرع 55 من عناصرالقاعدة باليمن البنتاجون يرفض التعليق على غارة أسفرت عن مصرع 55 من عناصرالقاعدة باليمن

البنتاجون

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية “البنتاجون”، التعليق على ما تردد عن مصرع 55 من عناصر تنظيم القاعدة خلال غارة نفذتها اليوم طائرة امريكية بدون طيار على جنوب اليمن .

ونقلت  ”فوكس نيوز” الاخبارية الامريكية مساء اليوم الاثنين عن الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم البنتاجون قوله ” لاأستطيع التحدث عن عملية عسكرية بعينها ، ولكن الولايات المتحدة تربطها علاقات تعاون قوية مع حكومة اليمن ونتعاون معهم عن قرب فى مجال مكافحة الارهاب ومع ذلك ، فانا لااستطيع التعليق على الامر بشكل مفصل “.

على صعيد متصل ، اشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بالعمليات العسكرية ضد عناصر القاعدة داخل اليمن وقال فى بيان أصدره اليوم ” ان هذه العمليات توجه رسالة قوية الى العناصر الارهابية والاجرامية مفادها ان قوات الجيش والامن اليمنية على استعداد لاجهاض وافشال العمليات الارهابية فى اى وقت وفى اى مكان”.

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