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تقرير تخيلي – حازم إمام يختار 6 زمالك و4 أهلي بفريق الدوري

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تقرير تخيلي – حازم إمام يختار 6 زمالك و4 أهلي بفريق الدوري تقرير تخيلي – حازم إمام يختار 6 زمالك و4 أهلي بفريق الدوري

يعرض FilGoal.com اختيارات حازم إمام جناح الزمالك لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم.

وجاءت اختيارات حازم إمام من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير، أن التشكيل الذي اختاره حازم إمام جاء بأكمله من لاعبي الأهلي والزمالك باستثناء خالد قمر مهاجم اتحاد الشرطة.

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