بالفيديو .. خسائر مؤلمة وتأهل للبطولات الأوروبية في أسبوع المحترفين

شهد الأسبوع الماضي عدة خسائر للفرق التي يلعب بها محترفي مصر، فيما ضمن بعضهم التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

في إنجلترا، شارك محمد صلاح جناح تشيلسي في 65 دقيقة من المباراة التي خسرها فريقه أمام سندرلاند 2-1 يوم السبت.

الخسارة أبعدت تشيلسي قليلا عن صراعه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح منافسه ليفربول قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

أما أحمد المحمدي جناح هال سيتي فقد شارك في كامل دقائق مباراة فريقه التي خسرها على يد أرسنال 3-0.

في البرتغال، ضمن سبورتنج لشبونة الذي يضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تأكد حصوله على المركز الثاني بالدوري البرتغالي.

شيكابالا دخل قائمة مباراة فريقه أمام بيلينيسيش لكنه لم يشارك كأساسي أو كاحتياطي.

كما ضمن أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي التأهل مع فريقه للدوري الأوروبي أيضا، بعد نجاحه في الصعود لنهائي كأس البرتغال ليواجه بنفيكا في النهائي.

حصول بنفيكا على لقب الدوري جعل ريو أفي يتأهل مباشرة إلى الدوري الأوروبي حتى لو خسر نهائي الكأس.

ناسيونال ماديرا الذي يضم الثنائي علي غزال وصالح جمعة ضمن أيضا التأهل للدوري الأوروبي بعد ضمان تواجده في المركز الخامس بالدوري البرتغالي.

وتغلب ماديرا على باكوس فيريرا 5-0 ضمن الجولة 28 من الدوري البرتغالي في مباراة شارك فيها غزال وغاب عنها جمعة للإيقاف.

وفي سويسرا، شارك محمد النني لاعب وسط بازل في مباراة فريقه التي خسرها 2-0 على يد في نهائي كأس سويسرا.