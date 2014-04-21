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رحيل الملاكم روبين كارتر عن عمر 76 عاماً

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توفّي الملاكم الأمريكي Rubin Carter الملقّب بالإعصار عن عمر 76 عاماً يوم الأحد، أثناء نومه في منزله بتورونتو، بعد صراع مع مرض سرطان البروستات حسب ما أفاد أحد أصدقائه.

ولقد أمضى الملاكم 19 عاماً في السجن منذ العام 1966، بعد اتّهامه بـ3 جرائم قتل في مدينة باترسون - نيوجيرسي، إلاّ أنّه تم إطلاق صراحه في العام 1985 بعد أعوام من استئناف الحكم الصّادر بحقّه، والمطالبة الشعبية بتحريره.

ولقد تم الإعلان عن معاناة Carter عبر أغنية للموسيقي Bob Dylan بعنوان "الإعصار"، إلى جانب نشر العديد من الكتب تروي المحن التي مرّ بها، وفي العام 1999 تم إنتاج فيلم عن الملاكم، لعب بطولته الممثل Denzel Washington الذي ترشّح لجائزة Academy Award عن أداءه بدور Rubin Carter.

ولقد صرّح Carter في إحدى المقابلات التلفزيونية في العام 2011، إنّه لن يستسلم أبداً حتى لو وجّهت إليه الكثير من الإتّهامات، وأضاف "أنا لست مذنباً، لذا لن أتصرف كأنّي شخص مذنب".

 

 

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