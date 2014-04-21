غدا.. العليا للانتخابات تفتح باب الطعن على مرشحى الرئاسة لمدة يومين

تفتح اللجنة العليا للانتخابات، غدا الثلاثاء، باب تلقى الطعون، لتتلقى اعتراضات المرشحين على بعضهم البعض خلال يومى الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

وتبدأ اللجنة تلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء خلال اليومين، على أن يتم الفصل فى تلك الاعتراضات وفحص شروط الترشح خلال ثلاثة أيام، تبدأ من الخميس الموافق 24 أبريل وحتى السبت 26 أبريل، على أن تخطر اللجنة من تم استبعاده من الانتخابات يوم الأحد 27 أبريل.

ويذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب الترشح للرئاسة، حيث أسفرت عن قبول أوراق كل من المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى.

وفى السياق، شددت مصادر مطلعة داخل حملة "السيسى" أنه لا رغبة للتقدم بأى طعون ضد المرشح المنافس، موضحا أن الحملة ترغب فى أن تمر فترة الانتخابات الرئاسية بسلام من خلال منافسة شريفة ونزيهة دون وجود أى اتهامات متبادلة.