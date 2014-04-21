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سمير رضوان لـ"خالد صلاح": مصر لن تفلس لوجود أصول مالية لسداد ديونها

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سمير رضوان لـ"خالد صلاح": مصر لن تفلس لوجود أصول مالية لسداد ديونها سمير رضوان لـ"خالد صلاح": مصر لن تفلس لوجود أصول مالية لسداد ديونها

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن لن تفلس أبدا، لأنها تمتلك أصولا مالية تمكنها من الوفاء بسداد ديونها، موضحا أن مصر تفى بسداد ديونها منذ عهد الخديوى إسماعيل حتى الآن.

وأضاف وزير المالية الأسبق فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، السياسات العامة تتطلب رؤية عامة يجب أن يتبعها خارج من مأزق خطير جدا إلى الانطلاق.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن صانع القرار أمامه مجموعة من المشاكل الحادة، بداية من المعدل الذى انخفض من 7 % إلى 1 % وكيفية استعادة هذا المعدل، مرورا بعجز الموازنة العامة الذى وصل إلى 14 % من الناتج القومى، نهاية بالفقر وسوء توزيع الدخل وهو ما نسميه العدالة الاجتماعية.

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