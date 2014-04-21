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وزارة العمل السعودية تمنع المرأة من العمل بعد 11 مساءاً

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وزارة العمل السعودية تمنع المرأة من العمل بعد 11 مساءاً وزارة العمل السعودية تمنع المرأة من العمل بعد 11 مساءاً

عمل المرأة بالسعودية

 

شددت وزارة العمل في تعميم بخصوص تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التأنيث، على ضرورة توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، وفي حال عدم وجود مكان مناسب لا يبعد المكان الآخر خمسين متراً عن المحل، كما يحضر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات قبل التاسعة صباحاً وبعد الحادية عشرة من ليلاً، كما وألزمت الوزارة المحلات بوجود مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية.

وبحسب صحيفة عكاظ فإن وزارة العمل أعلنت أن بدء تطبيق المرحلة الثالثة سيتم بالتدرج مطلع العام المقبل ولغاية 48 شهرا عبر خمس مراحل تفصيلية لكل نشاط، ما يستدعي جميع محال بيع المستلزمات النسائية القائمة في هذه المرحلة إلى المسارعة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، إضافة إلى أحكام قراري المرحلتين الأولى والثانية، وفقا للتواريخ النهائية التي تم تحديدها بجدول زمني في القرار.

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