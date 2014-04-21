العثور على جثة طالب بمياة البحر الصغير بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من انتشال جثمان طالب بعد ان لقى مصرعه غرقا بمياة البحر الصغير بالدقهلية

تلقى اللواء حسن عبدالحى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر من بعض الأهالى بغرق أحد الأشخاص بمياه البحر الصغير أمام قرية برمبال القديمة دائرة المركز.

وانتقلت قيادات المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة المدعو أحمد محمد محمد إبراهيم – 17سنة– طالب ومقيم بناحية برمبال القديمة من مياه الترعة المشار إليها، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي.

وبسؤال والد المتوفى محمد محمد إبراهيم – 51سنة موظف ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وغرق بها، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة التنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3724 إدارى مركز شرطة مدينة النصر لسنة 2014م.