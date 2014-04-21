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لويز: مورينيو يعرف كيف يقودنا للفوز

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لويز: مورينيو يعرف كيف يقودنا للفوز لويز: مورينيو يعرف كيف يقودنا للفوز

إفي - أكد البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي الإنجليزي، أن مدربه جوزيه مورينيو يعرف كيف سيقود فريقه للفوز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بملعب فيسينتي كالديرون.

وقال لويز في مؤتمر صحفي اليوم "أعتقد ان مورينيو تحدث قبلي في الأشياء التي كان يرغب بها، إنه يعرف امكانيات الفريق وما يتوجب عليه القيام به للفوز، لقد قدمنا موسما عظيما".

وأضاف اللاعب "نحن سعداء لأننا غدا سنخوض مباراة هامة، لدينا خطة للفوز، ولكن اذا كان مورينيو لم يتحدث عنها، فلا يمكنني القيام به".

وبخصوص خطورة دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو أكمل "لن نواجه دييجو كوستا غدا، بل ستكون المباراة بين أتلتيكو وتشيلسي، سنفعل كل ما في وسعنا من أجل تخقيق الفوز".

وأعرب لويز عن سعادته بخصوص الاستقبال الذي حصل عليه زميله في الفريق، الإسباني فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو السابق من مواطنيه في العاصمة الإسبانية.

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