تقارير - شيكابالا يشارك أمام غزال وجمعة بعد ضمان تأهل لشبونة لدوري الأبطال

ذكرت تقارير برتغالية أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة سيشارك مع فريقه في مباراته المقبلة أمام ناسيونال ماديرا بعد انتهاء الصراع على لقب الدوري البرتغالي.

وتوج بنفيكا باللقب، فيما حسم لشبونة المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان شيكابالا قد انتقل لسبورتنج في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

وأفادت تقارير صحف برتغالية بأن ليوناردو خارديم المدير الفني للشبونة سيدفع بشيكابالا ضد ناسيونال ماديرا الذي يضم الثنائي المصري علي غزال وصالح جمعة السبت المقبل.

وكان شيكابالا قد انضم للقائمة الأولية لفريقه في مباراتين لكنه لم يشارك فيهما كأساسي أو كاحتياطي.