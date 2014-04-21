مورينيو: لا أتحدث عن الحكام قبل المباريات

إفي - رفض المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو الرد على سؤال بخصوص رأيه في حكم مباراة فريقه غدا امام أتلتيكو مدريد الإسباني بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب فيسينتي كالديرون.

وقال مورينيو اليوم في مؤتمر صحفي، رفض خلاله الحديث بالإسبانية مع وسائل الاعلام على الرغم من المامه باللغة، "لا أتحدث عن الحكام قبل المباريات، سنحاول تقديم مباراة جيدة غدا وأتمنى أن أكون سعيدا".

ويأتي هذا عقب أن سخر المدرب البرتغالي من حكم مباراة فريقه الأخيرة أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي احتسب ركلة جزاء للـ"قطط السوداء" قبل نهاية المباراة ليفوزوا على الـ"بلوز"، بقوله أنه يشكر الحكم على مستواه الرائع.

وبخصوص اذا ما كانت بطاقة التأهل للنهائي ستحسم في مباراة الذهاب قال "هذا أمر صعب في دوري الأبطال، هذه الأمور لا تحسم من مباراة واحدة، إنه أمر ممكن ولكن صعب".

وعما اذا ما كان يشعر بأن امامه مهمة لم تنجز مع تشيلسي الذي صعد معه لنصف النهائي مرتين اجاب بالنفي قائلا "أنا أفعل ما في وسعي دائما، في بعض الأحيان تخسر وفي اخرى تكسب، في بعض الأحيان تستحق وأحيانا لا، ولكن مرة خسرت بضربات الجزاء وأخرى بهدف ليس صحيحا".

وردا على سؤال بخصوص اذا كان يوجد تشابه بين تشيلسي وأتلتيكو أضاف "لقد شاهدت أتلتيكو كثيرا هذا الموسم وحينما أوقعتنا القرعة معه فتحت عيني أكثر، لقد درست الخصم لمعرفة لاعبيه، نحترم أتلتيكو ولكن لن نتحدث عن خصائصه، لست مهتما بمشاركة رأيي الأمر هنا".

وعن مشاركة الحارس تيبو كورتوا المعار من تشيلسي لأتلتيكو في مباراة الغد وما أثير حول الأمر علق بقوله "قرارات (ويفا) يجب أن تحترم، أليس كذلك؟ لا يمكن التعليق عليها، لا يجب على المدرب الحديث بخصوص هذه الأمور".

وبخصوص ما قاله مدرب أتلتيكو عن مورينيو بأن الأخير أفضل منه صرح المدرب البرتغالي "لا أشاركه هذا الرأي، مقارنة المدربين ليست عادلة، خاصة اذا ما كان أحدهم أكبر من الأخر بـ15 عاما من الخبرة، إنها كلمات لطيفة ولكن لا أشاركه الرأي".