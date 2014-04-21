محمد بن راشد يجري مباحثات مع رئيس المكسيك



> أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جولة مباحثات مع فخامة الرئيس إنريكي بينيانييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية تناولت عددا من القضايا والمواضيع السياسية والاقتصادية الدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال بناء شراكة استراتيجية في شتي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية القائمة على المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



> جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة الرئيس المكسيكي في قصر لوسبينيوس الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي مساء اليوم حيث جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية في باحة القصر بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق.

وقام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد مصافحة الرئيس المكسيكي باستعراض حرس الشرف الذي إصطف لتحية ضيف المكسيك في زيارته التاريخية لهذا البلد العريق في حضارته وتاريخه ومقدراته الثقافية والاقتصادية والجغرافية.



> ثم عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لدولة الامارات والمكسيك بعدها صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عددا من الوزراء والمسؤولين المكسيكيين وسفراء عدد من الدولة العربية الذين حضروا مراسم الاستقبال في حين صافح فخامة الرئيس إنريكي بينيانييتو أعضاء الوفد المرافق لسموه.



> من جهة ثانية شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفخامة الرئيس المكسيكي حفل التوقيع على إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ومعالي إيديكو إنسوغوافا رد وزير الاقتصاد المكسيكي.



> وقد أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام اللقاء الرئيس المكسيكي نسخة من كتاب سموه "ومضات من فكر" باللغة إلاسبانية وهي اللغة الرسمية المكسيكية وقبله الرئيس شاكرا واعدا بقراءته والتعرف إلى أفكار ورؤى سموه ثم وقع سموه على صورة تذكارية جمعته وفخامة الرئيس بنينيا نييتو وغادر سموه والوفد المرافق القصر الرئاسي بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.