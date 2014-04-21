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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون العاهل السعودي

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون العاهل السعودي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون العاهل السعودي

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة باختياره شخصية العام في جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وقال سموه إن هذه الجائزة الرمزية الكبيرة التي تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تزدان اليوم بقامة عربية وإنسانية شامخة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الذي تشهد إنجازاته الحضارية والتنموية ومبادراته الثقافية والتعليمية، على حضوره الاستثنائي ودوره الرائد في نهضة المملكة العربية السعودية الشقيقة والحفاظ على أواصر العلاقات العربية والإسلامية وتقديم صورة زاهية للإسلام في العالم أجمع من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بما يجعل العالم أكثر أمنا واستقرارا .
> وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة نفسها.

 

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