أتلتيكو وتشيلسي مهددان بفقدان 8 لاعبين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

إفي - يسعى أتلتيكو مدريد وتشيلسي لتجنب أزمة غيابات خلال مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ثمانية لاعبين من كلا الفريقين امكانية الايقاف حال نيلهم بطاقة صفراء غدا بملعب فيسنتي كالديرون.

ويخشى مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، فقدان أربعة لاعبين بينهم ثلاثة من فريقه الاساسي، كوكي ريسوركسيون وجابي فرنانديز وخوانفران توريس، إضافة لإيميليانو إنسوا.

وحال تلقي اي من هؤلاء اللاعبين بطاقة صفراء غدا، سيتغيبون عن مباراة الإياب أمام تشيلسي الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج يوم 30 أبريل.

كما يواجه تشيلسي نفس الأزمة بخصوص لاعبيه: البرازيليين ديفيد لويز وويليان والانجليزي فرانك لامبارد والنيجيري جون اوبي ميكيل، وجميعهم على بعد بطاقة صفراء من الايقاف.