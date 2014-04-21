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تقارير - سيميوني وكلوب الأقرب لخلافة مويس في مانشستر يونايتد

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تقارير - سيميوني وكلوب الأقرب لخلافة مويس في مانشستر يونايتد تقارير - سيميوني وكلوب الأقرب لخلافة مويس في مانشستر يونايتد

إفي - أكدت وسائل اعلام بريطانية اليوم أن ادارة مانشستر يونايتد الإنجليزي اقتربت من التخلي عن فكرة اكمال الإسكتلندي ديفيد مويس لتعاقده الممتد لستة مواسم عقب انعدام فرص الفريق في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل والحصول على أي لقب هذا الموسم.

وقالت جريدة (جارديان) البريطانية إن ادارة النادي قررت اعادة بناء الفريق للموسم المقبل في ظل وجود مشروع جديد لن يكون مويس قائده.

من ناحية أخرى قالت صحيفتي (ديلي ميل) و(صن) إنه في حالة اقالة مويس قبل مطلع الأسبوع المقبل فإن ريان جيجز سيتولى مسئولية تدريب الفريق في المبارايات الأربع المتبقية في الموسم الحالي.

وأشارت (جارديان) أيضا أن من ضمن المرشحين لخلافة مويس بداية من الموسم المقبل كل من الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني ويورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند الألماني ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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