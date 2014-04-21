ميسي: أحب العزف على الجيتار لطرد الأشياء المزعجة من رأسي

إفي - قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه يحب العزف على الجيتار لأنه يشعره بالهدوء ويطرد الأشياء الملتبسة من داخل رأسه.

وأبرز ميسي في مقابلة مع زميله في برشلونة، حارس مرمى الفريق، خوسيه مانويل بينتو، لدعم مبادرته الخيرية "أنظر من أجل أحلامك" ونقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) المحلية "أحب الموسيقى الأرجنتينية وخاصة الكومبيا، لكني أيضا استمع لأنواع أخرى من الموسيقى".

وشدد ليو على أنه "لا يعلم كثيرا" بخصوص طرق العزف على الجيتار، لكنه أردف "إلا انني أحب عزف الأغاني ذات الطابع الهاديء".

وقال إنه يحب دائما الاستماع لمجموعة (كولد بلاي) "كنا دائما ما نستمع إليها في عام 2009 الذي فزنا فيه بكل البطولات. عندما استمع إليها الآن اتذكر هذه الأوقات الجميلة".

وأعرب ميسي عن اعتزازه بالقيم التي يقدمها مشروع بينتو والتي تعتمد على الموسيقى.