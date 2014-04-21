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إدخال 80 شاحنة تحمل مواد بناء إلى غزة عن طريق معبر رفح

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إدخال 80 شاحنة تحمل مواد بناء إلى غزة عن طريق معبر رفح إدخال 80 شاحنة تحمل مواد بناء إلى غزة عن طريق معبر رفح

دخلت، اليوم الاثنين، 80 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، عبر طريق معبر رفح البرى، ضمن المنحة القطرية لإعادة إعمار مشاريع فى غزة.

وأعلن مصدر مسئول بميناء رفح البرى، أن هناك 58 شاحنة تقل 2900 متر مكعب من الحصمة ( الزلط الصغير )، 22 شاحنة تقل 1650 طنا من الأسمنت، تم إدخالها إلى قطاع غزة طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية، على أن تتولى توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها، ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعا.

جدير بالذكر، أنه سبق إدخال 82 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة أمس عن طريق ميناء رفح البرى، منها 54 شاحنة تقل 2700 مترا مكعبا من الحصمة ( الزلط الصغير )، 18 شاحنة تقل 1340 طنا من الأسمنت، 8 شاحنات تقل 500 طن من الحديد، وشاحنتين تقلان 550 برميلا من البيتومين.
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