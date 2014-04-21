أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد الفضالى: وفد "التيار" يزور أوروبا للتوعية بالمشاركة الانتخابية

Google+ Print
أحمد الفضالى: وفد "التيار" يزور أوروبا للتوعية بالمشاركة الانتخابية أحمد الفضالى: وفد "التيار" يزور أوروبا للتوعية بالمشاركة الانتخابية

قال المستشار أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال، إن وفد القوى السياسة سيقوم بجولة أوروبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء القادم لمدة أسبوع إلى اليونان وألمانيا وسويسرا، وذلك لاستعراض تطورات الأوضاع السياسة فى .

وأوضح الفضالى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم، أن الوفد سيعقد عدداً من اللقاءات مع الجاليات المصرية فى تلك البلدان للتأكيد على أهمية مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وسبل دعم أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم الأم، كما يعقد لقاءات مع كبار المسئولين والشخصيات والأحزاب الفاعلة فى تلك الدول لشرح الأوضاع الراهنة فى مصر وجهود مكافحة الإرهاب والتأييد الشعبى الكبير لتنفيذ خارطة الطريق فى مصر.

يضم الوفد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوة العاملة السابق، ومحمد برغش رئيس اتحاد الفلاحين، وأحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى، والكاتب الصحفى نبيل زكى والكاتب الصحفى على حسن نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، والبرلمانى السابق حسين أبو جاد، والفنان أحمد ماهر إلى جانب عدد من الشخصيات الحزبية والإعلامية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية