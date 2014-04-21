أحمد الفضالى: وفد "التيار" يزور أوروبا للتوعية بالمشاركة الانتخابية

قال المستشار أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال، إن وفد القوى السياسة سيقوم بجولة أوروبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء القادم لمدة أسبوع إلى اليونان وألمانيا وسويسرا، وذلك لاستعراض تطورات الأوضاع السياسة فى مصر.

وأوضح الفضالى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم، أن الوفد سيعقد عدداً من اللقاءات مع الجاليات المصرية فى تلك البلدان للتأكيد على أهمية مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وسبل دعم أواصر التواصل بينهم وبين وطنهم الأم، كما يعقد لقاءات مع كبار المسئولين والشخصيات والأحزاب الفاعلة فى تلك الدول لشرح الأوضاع الراهنة فى مصر وجهود مكافحة الإرهاب والتأييد الشعبى الكبير لتنفيذ خارطة الطريق فى مصر.

يضم الوفد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوة العاملة السابق، ومحمد برغش رئيس اتحاد الفلاحين، وأحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى، والكاتب الصحفى نبيل زكى والكاتب الصحفى على حسن نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، والبرلمانى السابق حسين أبو جاد، والفنان أحمد ماهر إلى جانب عدد من الشخصيات الحزبية والإعلامية.