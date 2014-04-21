الفنّان السّوري جهاد عبدو إلى هوليوود من جديد

يستعدّ الفنّان السّوري جهاد عبده للمشاركة في الفيلم الهوليوودي الجديد "تصوير لأجل الملك"، بعد أنّ قام الفّنان العالمي Tom Hanks بدعوته ليقوم بدور بطولة الفيلم إلى جانبه.

ومن المقرّر أنّ يصوّر الفنّان عبده مشاهده في ألمانيا، وسيجسّد في الفيلم شخصيّة طبيب جرّاح، فيما سيتولّى الإخراج المخرج العالمي Tom Tykwer.

يشار إلى أنّ الفنّان السّوري شارك مؤخّراً بأولى بطولاته في السّينما العالميّة ضمن الفيلم العالمي "ملكة الصحراء" إلى جانب النّجمة Nicole Kidman، وتولّى إخراج الفيلم حينها المخرج المعروف Werner Herzog.

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