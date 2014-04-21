يانوكوفيتش يطرح خطة لتسوية الوضع في شرق أوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، رسالة خطية إلى السلطات الحالية في كييف بسبب تدهور الوضع في شرق أوكرانيا ، وطالب في رسالته ـ التي نشرتها وكالة أنباء (إيتار- تاس) الروسية مساء اليوم الاثنين ـ بإعادة جميع تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية إلى أماكن مرابطتها الدائمة، وسحب كتائب الحرس الوطني التي أرسلت إلى شرق أوكرانيا ، وبدء حوار مع الزعماء الذين رشحهم واختارهم سكان المناطق الشرقية بهدف دعم عمل المرافق المهمة.

ويرى يانوكوفيتش أنه ” بعد تنفيذ هذه المهمات الأولية، فإنه من الضروري تحديد وإجراء استفتاءات في مقاطعات أوكرانيا حول مسألة فدرلة البلاد وصلاحيات المناطق، ومن ثم تنظيم استفتاء على شكل الحكم الرئاسي أو البرلماني، يليه إجراء إصلاحات دستورية ، وبعد ذلك فقط تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية”.

واقترح يانوكوفيش وضع رقابة دولية على إجراء الاستفتاءات والانتخابات، وضمان أوسع وصول للمراقبين لمتابعة الانتخابات ، وأضاف في رسالته ” من الضروري تنفيذ هذه المهمات لأن ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة أوكرانيا ، وإذا لم تُنجز هذه المهمات فان البلاد ستواجه خطر التفكك الذي لا أتوقع له أن يكون سلميا”.

وقال ” من المرجح أن يجري ذلك التفكك عبر حرب أهلية ، ولذلك فإنني أتوجه مرة أخرى إلى العسكريين ومنتسبي القوات الخاصة بعدم تجاوز الحد وعدم تنفيذ الأوامر الإجرامية ، وأدعو جميع مواطني أوكرانيا ـ بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها ـ إلى التحلي بالتسامح والهدوء والاحترام المتبادل التي تعد من خصالنا ، إذ يجب علينا أن نحافظ على حبيبتنا أوكرانيا، ونحن نستطيع أن نحافظ عليها”.