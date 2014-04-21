هيفاء وهبى تسخر من أثار الحكيم

سخرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من هجوم الفنانة آثار الحكيم على فيلم “حلاوة روح”، معلقة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “لا تلومينى أنك أصبحت من الاثار”.!

> وعبر تغريدة باللغه الإنجليزية كتبتب هيفاء مخاطبة أثار.لاتلومينى على توقفك عن العمل،وتم نسيانك”

> وكان أحد معجبي هيفاء قد طالبها بالرد على تصريحات آثار الحكيم، والتي أيدت خلالها قرار وقف عرض فيلم “حلاوة روح”، لما يتضمنه من مشاهد عري تفسد الذوق العام، حيث ردت بطلة الفيلم على طلب معجبها قائلة: مين هاي آثار أول مرة أسمع بيها؟.

> وكانت آثار الحكيم قد أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، مؤكدة أن بطلة الفيلم هيفاء وهبي تمثل عادات المجتمع اللبناني في العري طوال الوقت، وهو ما أثار استنكار الأوساط الإعلامية واللبنانية في لبنان.