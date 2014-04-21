فياش بواش ينفي أنباء توليه تدريب برشلونة

نفى البرتغالى أندريه فياش بواش، المدير الفنى لفريق كرة القدم، بنادى زينيت سان بطرسبرج الروسى الانباء التى ترددت حول قرب توليه تدريب نادى برشلونه الاسبانى خلفا للارجنتينى تاتا مارتينو.

يذكر أن بواش تولى تدريب النادى الروسى فى شهر مارس الماضى فقط بعد ان ترك تدريب توتنهام هوتسبرز الانجليزى فى شهر ديسمبر الماضى.

وحقق بواش بداية قوية مع زينيت الذى يتصدر ترتيب الدورى متقدما بفارق نقطة على لوكوموتيف موسكو قبل اربعة اسابيع على نهاية الموسم.

وأدى ذلك الى تزايد التكهنات بأنه قد يغادر زينيت فى نهاية الموسم ويشد الرحال الى برشلونه،غير ان بواش اكد انه لايعتزم مغادرة النادى الروسى.

وقال بواش “كل الشائعات بشأن مفاوضاتى مع برشلونه لا اساس لها من الصحة.لقد وقعت عقدا مع زينيت واعتزم البقاء هنا حتى آخر يوم من العقد”.