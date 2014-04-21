بالصور.. حدائق "النهضة" تتحول من مسرح اشتباكات لساحة احتفال بالربيع

"المعتاد على المرور من خلاله قد لا يعرفه"، ميدان النهضة بعد أن كان مسرحًا للاشتباكات بين قوات الأمن وطلاب الإخوان بجامعة القاهرة منذ ثورة 30 يونيو، تحول اليوم وبشكل مفاجئ لساحة احتفال بعيد شم النسيم، حيث مثل ملجأ لكل زائرى حديقة الحيوان للجلوس على حشائش الحدائق التى تتوسطه.

وافترش المواطنون مع أسرهم حدائق ميدان النهضة للترفيه عن أنفسهم فى يوم عيد شم النسيم، مصطحبين الأطفال الذين بدأوا فى اعتلاء تمثال النهضة واللعب فى الحدائق الوسطى للميدان التى لم تخلو من البائعين المتجولين.

وشهد ميدان النهضة اليوم، الاثنين، حالة من التكدس المرورى على الجانبين بسبب كثرة المواطنين المشاركين فى الاحتفال بشم النسيم ولكون حديقة الحيوان الواقعة على أحد جانبيه مركزًا مهمًا للمواطنين فى الاحتفال بشم النسيم ولاسيما حديقة الأورمان التى تقع على الجانب الآخر بالقرب من مديرية أمن الجيزة التى أوفدت سيارتى أمن مركزى لتأمين الميدان.