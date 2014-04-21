غرق فتاة وإنقاذ شاب بشواطىء جنوب سيناء

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بجنوب سيناء من إنقاذ شاب وانتشال جثة فتاة من شاطىء ( حجر المية ) بمدينة طور سيناء.

وكان اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء ،قد تلقى بلاغاً العميد عصام السيد مأمور قسم طور سيناء يفيد بغرق الفتاة “دعاء محمد أحمد” 14 سنة من مدينة طور سيناء أثناء احتفالها بيوم شم النسيم مع أسرتها على الشاطىء ،فيما تمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذ الشاب “أحمد عبيد إبراهيم” 18 سنة من مدينة طور سيناء من الغرق،وكانت مدينة طور سيناء وشواطئها شهدت اليوم طقساً غير مستقر وارتفاع فى الأمواج.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء أحمد فوزى السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة طور سيناء فوزى همام،وتم نقل الجثة إلى مستشفى طور سيناء العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الحادث.

يشار إلى أن شاطى ( حجر الميه ) سيتم تطويره بمنحة من القوات المسلحة تبلغ مليون جنية ليستقبل المواطنين خلال الصيف القادم.