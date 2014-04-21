صحيفة روسية: ترشيح جون تيفت سفيرا جديدا لأمريكا في روسيا يعزز من تراجع العلاقات

ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية أبلغتها أن ترشيح جون تيفت، كسفير أمريكي جديد لدى موسكو يدل على أن الإدارة الأمريكية تعزز سيرها على طريق عزل روسيا واحتمال تراجع العلاقات بين البلدين مستقبلا.

وأشارت “كوميرسانت” إلى أن قائمة المرشحين النهائية كانت تضم 3 دبلوماسيين ، منهم الديبلوماسية روز جوتيميللر التي تُعد واحدة من بين القلة من السياسيين في واشنطن ، الذين يؤيدون تعزيز العلاقات مع موسكو ، كما تعتبر من أكثر الخبراء الأمريكيين الموالين لروسيا ـــ حسب الصحيفة الروسية .

ولفتت ” كوميرسانت ” إلى أنه بعد مشاورات في مارس الماضي وقع الاختيار على جون تيفت الذي عمل منذ نوفمبر 2009 وحتى يوليو 2013 سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا ، كما عمل قبل ذلك سفيرا لبلاده في ليتوانيا وجورجيا.

وتقول الصحيفة الروسية : ” إن جون تيفت يعتبر من الديبلوماسيين والمتفاوضين المتشددين ، الذين لا يميلون إلى الحلول الوسط ، لافتة إلى أنه كان يوجه الانتقادات إلى سياسة روسيا بشكل دوري ” . وتضيف : ” لذلك يجب أن يعتبر قرار تعيينه إشارة واضحة للكرملين لا لبس فيها”.

وتنقل ” كوميرسانت ” عن مصادرها بوزارة الخارجية الأمريكية ” أن البيت الأبيض حسم الأمر واتخذ قراره النهائي فيما يخص سياسته نحو روسيا حيث لن تكون هناك “إعادة إنطلاق جديدة” للعلاقات بين الدولتين ، وعلى الأغلب سيقوم الرئيس بارك أوباما بتقليص مستوى التعاون مع روسيا إلى أدنى حد ممكن”.