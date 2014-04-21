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مدرب الشباب: لم نضمن الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين

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مدرب الشباب: لم نضمن الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين مدرب الشباب: لم نضمن الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين

يعتقد التونسي عمار السويح المدير الفني للشباب أن فريقه لم يضمن الوصول للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعادل الشباب مع الاتفاق 2-2 على ملعب الأخير في نصف النهائي، وهو ما يسهل فرصه في مباراة الإياب.

وقال السويح في مؤتمر صحفي: "استدركنا العودة الى اجواء المباراة بعد التأخر 2-0 وتسجيل هدفين اعادا بهما المباراة الى نقطة البداية، واعطتنا فرصة افضل في لقاء الاياب".

وتابع:"لا ارى لقاء الاياب سيكون سهلا بالنسبة لنا لان المنافس سيأتي الى الرياض بمعنويات اكبر وسيجتهد لتحقيق النتيجة الافضل، خاصة وان الاتفاق يلعب بصورة افضل امام الفرق الكبيرة وهو امر يجب ان نحسب له الف حساب".

ونفى مدرب الشباب إمكانية لحاق المصاب نايف هزازي بالمباراة النهائية حال وصول الشباب لها.

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