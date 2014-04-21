مانشستر يونايتد يرفض التعليق على أنباء إقالة ديفيد مويس

رفض نادي مانشستر يونايتد الانجليزي التعليق على الأخبار الصحفية التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بشأن الإطاحة بالمدير الفني للفريق ديفيد مويس بعد النتائج الأخيرة المخيبة للفريق.

وبعد أحد عشر شهرا من توليه مسؤولية الفريق طبقا لعقد يستمر لست سنوات ، فقد مويس دعم مالكي النادي وأعضاء بارزين في مجلس الإدارة.

كانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية قد أوردت في نبأ عاجل لها أن المدير الفني للشياطين الحمر قد يترك النادي خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، مشيرة إلى أن هزيمة الفريق أمام ايفرتون أمس والتي أنهت أمل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، هي المباراة الأخيرة للفريق.

وقضي المدرب الاسكتلندي وقتا عصيبا مع اليونايتد هذا الموسم ، حيث تلقى 11 هزيمة، من بينها هزيمتان على يد فريق مويس السابق ايفرتون ذهابا وايابا، مما جعل الفريق يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.