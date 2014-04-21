بالصور .. إقبال كبير من المواطنين على شواطيء مطروح والساحل الشمالي

شهدت شواطئ مطروح والساحل الشمالي، إقبالا كبيرا من المصطافين الذين توافدوا من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى أهالي مطروح الذين خرجوا للتنزه في عيد شم النسيم، وتزايدت الأعداد بشكل كبير خلال فترة ما بعد الظهيرة، كما توافدت منذ الصباح الباكر أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وعلى متنها أعداد كبيرة من المحافظات القريبة.

وحرص معظم رواد الشواطئ، على نزول البحر والسباحة وركوب المراكب والألعاب المائية، وساعد على ذلك الجو المعتدل كما حرص رواد الشواطئ على تناول الوجبات المتعارف عليها في مثل هذا اليوم من الأسماك المملحة والمدخنة.

على جانب آخر أكد اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح، أن المحافظة تشهد حالة الهدوء والاستقرار، ولم يتم رصد أي حالات تجاوز تؤثر على صفو الأمن العام، مشيرا إلى قيام مديرية الأمن بتسيير دوريات راكبة مكونة من قول أمني يضم سيارات مدرعة وسيارات الشرطة العادية مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن تمر على الشواطئ والمتنزهات للتأمين ومتابعة الحالة الأمنية إلى جانب الخدمات الثابتة بجميع المناطق.

وقال علاء عبد الشكور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، إنه تم أعداد برامج ترفيهية ورياضية بالشواطئ والنوادي والحدائق العامة، وفتحها أمام المواطنين بالمجان لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لروادها من أهالي مطروح والمصطافين الذين توافدوا من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة شم النسيم وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية وفنية ودورات كرة القدم الشاطئية .