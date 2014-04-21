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صحيفة إسبانية: لو سجل دييجو كوستا يفوز أتلتيكو مدريد على تشيلسي

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صحيفة إسبانية: لو سجل دييجو كوستا يفوز أتلتيكو مدريد على تشيلسي صحيفة إسبانية: لو سجل دييجو كوستا يفوز أتلتيكو مدريد على تشيلسي

دييجو كوستا

تناولت صحيفة ماركا الاسبانية اليوم الاثنين موقف نادى اتلتيكو مدريد عشية لقاء الذهاب امام نادى تشيلسى الانجليزى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا لكرة القدم وأكدت أن نادى العاصمة الاسبانية سوف ينجح فى الفوز باللقاء فى حالة نجاح نجمه دييجو كوستا فى التسجيل كما اثبتت جمبع الاحصائيات على مدار الموسم الحالى.

وأضافت ماركا ان العلاقة بين اهداف اللاعب البرازيلى المولد الاسبانى الجنسية ونجاح النادى الاسبانى فى الفوز بالمباريات بدت مؤكدة منذ اواخر الموسم الماضى حيث تحقق ذلك فى 33 مباراة فى كافة البطولات.

كانت آخر مرة ثبت فيها صحة ذلك يوم الجمعة الماضى حين سجل كوستا هدفا من ركلة جزاء ليحقق اتلتيكو الفوز على اليتشى ويضيف ثلاث نقاط جديدة لرصيده ويبقى متصدرا الليجا.

يذكر ان كوستا سجل حتى الآن 35 هدفا فى 28 مباراة فى كافة البطولات وجميعها انتهت بفوز الاتليتى منها 22 فى الليجا وخمس مباريات فى دورى الابطال ومباراة فى كأس أسبانيا.

أ ش أ

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