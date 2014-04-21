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سيرجي لافروف: من المستحيل عزل روسيا

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سيرجي لافروف: من المستحيل عزل روسيا سيرجي لافروف: من المستحيل عزل روسيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، محاولات عزل روسيا بأنها غير مجدية على الاطلاق.

وقال لافروف – في تصريح له عقب لقائه مع نظيره الموزمبيقي اولدميرو بالوى في موسكو نقلته وكالة أنباء (إيتار تاس) الروسية – “من المستحيل عزلنا، وذلك لأننا أولا: دولة كبيرة ومستقلة ونعرف ما نريد، وثانيا: أن معظم دول العالم ضد عزل روسيا ولن ينضموا لمثل هذه المحاولات.

وأضاف لافروف أن الدعوات إلى عزل روسيا ليست جديدة فنحن نعلم أنها تأتي من دول أوروبية معينة وخاصة من يريدون من باقي دول الاتحاد أن تتخذو نفس الموقف. ولكن هناك بعض الاصوات المتعقلة والموضوعية في دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع “لم تجد مسألة العزل هذه أى نفع لأي شخص من قبل حيث نري أثناء محاولة أى كتله عزل دولة معينة أوحكومة معينة بسبب بعض المواقف، فى نهاية المطاف، تراهم يجرون المباحثات مع هؤلاء الذين يريدون عزلهم”.

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