إصابة أمين شرطة فى إطلاق نار على كمين بالبحيرة‎

أصيب أمين شرطة، من قوة مباحث غرب النوبارية، بطلق نارى بالعين ،إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه أثناء تواجده فى كمين على الطريق الصحراوى .

وتلقى اللواء محمد طاحون، مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة، و كشفت التحريات ،التى أشرف عليها اللواء اشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، و العميد محمد خريصة رئيس المباحث أنه أثناء قيام قوة من قسم غرب النوبارية ،بتفقد الحالة الأمنية اشتبهوا فى سيارة دفع رباعى، تسير فى الاتجاه المعاكس، على الطريق الصحراوى، و عند محاولة استيقافها، قام أحد مستقليها بإطلاق أعيرة نارية من بندقة آلية.

وأدى ذلك إلى إصابة أمين الشرطة محمد مصطفى درويش 28 سنه بطلق نارى أسفل العين، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الشرطة بالاسكندرية، و تواصل إدارة البحث جهودها لضبط المتهمين.