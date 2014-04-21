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مدينة بوسطن تشهد أول ماراثون بعد تفجيري 2013

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مدينة بوسطن تشهد أول ماراثون بعد تفجيري 2013 مدينة بوسطن تشهد أول ماراثون بعد تفجيري 2013

ماراثون بوسطن

شهدت مدينة بوسطن الامريكية اليوم اول ماراثون يجري في المدينة بعد التفجيرين اللذين استهدفا ماراثون العام الماضي واللذين اوديا بحياة ثلاثة اشخاص واصابة اكثر من مائتين وخمسين اخرين.

بدأ الماراثون -الذي شارك فيه هذا العام نحو 36 الف شخص – بوقوف المشاركين دقيقة صمت احياء لذكرى ضحايا ماراثون العام الماضي. وقال حاكم ولاية مساشوسيتس ديفال باتريك ان السلطات في مدينة بوسطن اتخذت كافة الاجراءات الامنية اللازمة لتامين الماراثون هذا العام غير انه اكد انه تم احداث توازن في التواجد الشرطي بالمدينة حتى لا تتحول المدينة الى ثكنة عسكرية .وقد شارك في ماراثون هذا العام سفير العراق لدى الولايات المتحدة لقمان فيلي وذلك فيما وصفه بانه اشارة على تضامن العراق مع الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب.

واحتشد عشرات الالاف على جانبي الطريق بطول 26.2 ميلا لمتابعة الماراثون الذي يعد اقدم ماراثون سنوي يجري في العالم بينما احتلت فاعليات الماراثون مساحة كبيرة في مختلف شبكات التلفزيون الامريكية.

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