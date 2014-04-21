ماركا: جوارديولا يركز على مراقبة بيل ورونالدو

قبل 48 ساعة على لقاء الذهاب فى الدور قبل النهائى لبطولة دورى ابطال اوروبا لرة القدم بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ افادت صحيفة ماركا الاسبانية ان بيب جوارديولا المدير اللفنى للنادى البافارى بدأ وضع اللمسات الاخيرة على خطته لوقف خطورة النادى الملكى على ملعبه وتتركز فى العمل على ايقاف الطرفين اللذين يشغلهما كريستيانو رونالدو وجارييث بيل.

واضافت الصحيفة أن جوارديولا يدرك انه رغم انه سيلعب على ملعبه فإن الايطالى كارلو انشيلوتى سيركز على الايقاع ببايرن من خلال الهجمات المرتدة معتمدا على سرعة الثنائى البرتغالى الويلزى بجانب كريم بن زيما وانخيل دى ماريا.

ويسعى المدرب الاسبانى على تعزيز دفاعاته من اجل اغلاق المساحات ولهذا السبب تبادل الحديث لنحوساعة مع مدافعيه دانتى وبواتينج قبل المران الرئيسى الاخير.وربما يعود فيليب لام قائد الفريق فى هذه المباراة الى مركز المدافع الايمن بعد ان اعتاد على اللعب خلال الموسم الحالى فى منتصف الملعب على ان يشغل الابا مركز المدافع الايسر.