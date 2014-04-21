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لافروف والإبراهيمي يبحثان هاتفيا استئناف المباحثات السورية

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لافروف والإبراهيمي يبحثان هاتفيا استئناف المباحثات السورية لافروف والإبراهيمي يبحثان هاتفيا استئناف المباحثات السورية

الأخضر الإبراهيمي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا ، اليوم الاثنين ، مع الممثل المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبراهيمي تسوية الأزمة السورية .

أعلنت ذلك وزارة الخارجية الروسية – في بيان أوردته وكالة أنباء ايتار تاس الروسية – مشيرة إلى أن لافروف والإبراهيمي ناقشا تسوية الأزمة السورية والحلول السلمية لهذه الأزمة .. وأكد لافروف ضرورة استئناف المباحثات بين وفدي السورية المعارضة.

وكان ممثل روسيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة بجنيف الكسي بورودافكين قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده اتخاذ خطوات مؤقتة نحو استئناف المباحثات السورية في مؤتمر “جنيف-2″ الدولي في أقرب فرصة ممكنة.

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