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مواطنون من المتنزهات يوم شم النسيم: "مصر فى أمان رغم أنف الإخوان"

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مواطنون من المتنزهات يوم شم النسيم: "مصر فى أمان رغم أنف الإخوان" مواطنون من المتنزهات يوم شم النسيم: "مصر فى أمان رغم أنف الإخوان"

كتبت ندى سليم ـ تصوير حسن محمد وكريم عبد الكريم وإسلام أسامة

رغم الأحداث السياسية والإرهابية التى شهدتها ، وبعد أن أصبح يوم الجمعة الراعى الرسمى لتظاهرات عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية"، جاء يوم شم النسيم ليؤكد أن الحياة مستمرة رغم أنف الإرهاب.

رصد "اليوم السابع" توافد المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات، حيث أشار عصام موسى، أحد الزائرين، قائلا، "إحنا لو خايفين يبقى محدش هيطلع من بيته.. إحنا اتعودنا على القلق وما بقاش يفرق معانا، والنهاردة فرصة كويسة للاستمتاع بعيداً عن الضغوط اليومية فى الشارع".

وتروى ماجدة السيد، ربة منزل قائلة، "إحنا النهاردة حضرنا الأكلات زى الفسيخ والرنجة والبيض، على الرغم من أسعارها الغالية، لكنه عادة اتعودنا عليها، وبتيجى كل سنة مرة، ونزلنا وقولنا نخليها على الله ومش خايفين من حاجة".

وأضافت إيمان جمال ربة منزل قائلة، "ده اليوم الوحيد اللى بنستناه علشان نخرج فيه، وبنتلم فيه كلنا مسلمين ومسحيين".

واتفق فى هذا الرأى محروس داود يبلغ من العمر 72 عاما وزوجته مدام سوزى 56 عاما، الذى قرروا الاستمتاع بهذا اليوم، على الرغم من انشغال أبنائهم، فيقول محروس، "أنا وزجتى نعيش بمفردنا وأولادنا فى حياتهم الخاصة، وعلى الرغم من ذلك قررنا الخروج اليوم، لأنه فرصة جيدة للاحتفال بعيد بشم النسيم، والتأكيد على أن هذا اليوم لا يخص المسيحيين فقط ولكنه فرصة للترابط بيننا".

وتابعت "سوزى" قائلة، "اللى له نصيب فى حاجة هيشوفها، والإعلام هو الذى يزيد الموضوع من حجمه، ولكن مصر فى أمان رغم أنف الإخوان".

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