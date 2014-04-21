لافروف: روسيا ستتصدى لأية محاولة لإشعال الحرب الاهلية في اوكرانيا

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستتصدى لأية محاولة لإشعال الحرب الاهلية في أوكرانيا.

وقال لافروف – عقب مباحثات اجراها مع نظيره الموزمبيقي اودميرو بالوي اليوم الاثنين في موسكو -” إن كل من يسير بشكل متعمد ومقصود على طريق تأجيج التوتر ويحاول اشعال الحرب الاهلية في اوكرانيا بهدف التسبب بنزاع دموي وخطير وكبير، يشارك بدون شك في سياسات اجرامية”. ونحن لن نقوم فقط بشجب وإدانة هذه السياسات بل وبالتصدي لها”.

وأعلن لافروف “أنه لا يوجد ما يدعو لإثبات أن ما يجري في جنوب شرق أوكرانيا هو انفجار للغضب الشعبي، لأن أي مراقب عاقل وغير متحامل سيخرج بهذا الاستنتاج لدى مشاهدته للتقارير المصورة من هناك”.

> وتابع :” إنهم اوصلوا السكان الى مرحلة اليأس.. سكان المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا لا يفهمون سبب عدم قدرة سلطات كييف على وضع حد للعنف ولهيمنة المتطرفين ، ولماذا انتظرت هذه السلطات كل هذه الفترة الطويلة لكي تعلن ضرورة الاصلاح الدستوري، ولماذا هذه المماطلة في تحقيق هذه الاصلاحات الدستورية على الرغم من التصريحات الرنانة والادعاء بانهم سيباشرون بها في القريب العاجل”.

وذكرت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” أن لافروف لفت أيضا إلى”أن المسلحين الملثمين يواصلون الاعتداء على السكان في مدن وقرى جنوب وشرق اوكرانيا ، مشيرا إلى أنهم يقومون بذلك بمنتهى القسوة ويطلقون الرصاص بدون توجيه أي تحذير مسبق لأن هدفهم هو اشعال الحرب الاهلية”.

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