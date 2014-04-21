جامعة حائل توقع 3 اتفاقيات وتفوز بمبادرات التعليم العالي التطويرية

وقعت جامعة حائل ثلاث اتفاقيات على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2014م المقام حاليا مع كل من جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة جاحيان الصينية ومعهد فرانهوفرر الألماني.

ووجه مدير الجامعة لأستاذ الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم شكره لوزير التعليم العالي ولنائب وزير التعليم العالي على دعمهما وتشجيعهما المتواصل لجهود الجامعة ودعم مبادراتها التطويرية.

ولفت الدكتور البراهيم ان تلك الاتفاقيات تأتي لإيمان الجامعة بأهمية وقيمة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه وحرصها وعملها الدءوب على تلبية متطلبات المجتمع وتحقيق طموحاته والتخطيط للمستقبل في إطار رؤية علمية ناضجة وكاشفة لإمكانات الحاضر وتطلعات المستقبل فانعكس ذلك على أداء الجامعة بكافة عناصر منظومتها الإدارية والتعليمية والبحثية والخدمية، لترتقي إلى مستوى الطموح والتحدي.

واستحقت الجامعة أن تكون ضمن الجامعات التي فازت مشروعاتها المقدمة بالدعم المحدد لتمويل تلك المشروعات وتنفيذها من خلال الجامعة بما يخدم توجهات وزارة التعليم العالي والقيادة الرشيدة للبلاد، وبما يحقق خدمات أفضل للمجتمع من منطلق المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه مجتمعها، ومن خلال تنمية الإبداع والابتكار والريادة.