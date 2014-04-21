السليم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للحج بينبع

ترأس محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس بصالة الاجتماعات بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع وبحضور مديري الإدارات الحكومية المعنية بخدمة المعتمرين اجتماع اللجنة التنفيذية للحج والمتمثلة بعدد من الجهات ذات العلاقة لخدمة المعتمرين. وقد بدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ ينبع رحب من خلالها بجميع الحضور وأثنى على جهود اللجنة التنفيذية للحج كما أكد خلال كلمته على الدعم والمؤزرة والاهتمام الذي تجده تجده المنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة -يحفظه الله- في كافة المجالات.

عقب ذلك تم مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن العديد من المواضيع من بينها جاهزية الإدارات الحكومية العاملة بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع لاستقبال المعتمرين خلال الفترة القادمة حيث أكدت اللجنة خلال الاجتماع الى أن مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز جاهز بكل طاقاته وامكانته لاستقبال المعتمرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

في ختام الاجتماع ثمن المهندس السليم ما تبذله الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجاج من جهود سائلا الله تعالى ان يوفق الجميع لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل وسائل الراحة لهم.