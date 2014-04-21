محافظ المجمعة يفتتح ملتقى سعداء ويتفقد فعالياته

وسط جهود تنظيمية كبيرة وحضور مكثف افتتح سمو محافظ المجمعة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل عصر أمس - الأحد – فعاليات الملتقى الشبابي الثالث الذي ينظمه مركز سعداء حيث قص سموه شريط الملتقى وتجول في الأجنحة والمرافق المختلفة واطلع على جانب من الفعاليات الدينية والثقافية والترفيهية والرياضية واستمع الى شرح موجز من القائمين على هذه الفعاليات ومن بينها جناح معرض النهر الجاري الذي تنظمه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمجمعة ومعارض القبة الفلكية وقافلة كنوز وعالم الزواحف وخيمة الاستشارات الشبابية ومسرح الشباب ومجلس حفظ الحديث بعد ذلك شاهد سموه والحضور عروض الطيران الاحترافية وعروض الخيول الاستعراضية التي أبدع من خلالها الفريق المشارك في تقديم عروض أبهرت الحضور ثم توج سموه الفائزين بالمراكز الأولى في سباق اختراق الضاحية.

وأعرب الأمير عبد الرحمن عن إعجابه بما شاهده من استعدادات كبيرة وتنظيم جيد وفعاليات متنوعة ومتميزة، وقال لقد عودنا ملتقى سعداء على النجاح في العامين الماضيين وها هو اليوم يعود بمزيد من التألق والإبداع وأمل أن يحرص الشباب من داخل وخارج المحافظة على الحضور والتفاعل مع أنشطة وبرامج الملتقى فالهدف هو إفادة الشباب وتهيئة الأجواء لهم لقضاء أوقاتهم فيما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة.

يشار الى أن الملتقى يستمر طوال هذا الأسبوع من الساعة الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساء حيث خصصت فترة العصر للفعاليات الرياضية وبعد المغرب للمحاضرات والفعاليات الثقافية وبعد العشاء للأمسيات الشعرية.