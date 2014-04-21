الحصين يبرم 28 عقداً لتنفيذ مشاريع بكلفة ٣٧٨ مليون ريال

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين (٢٨) عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على (٣٧٨) مليون ريال.

ومثل العقد الأول مشروع مياه مركز القفل والقرى المجاورة له بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٥٤,٤٨٤,٣٣٥) ريالا، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد الثاني مشروع إنشاء شبكات صرف صحي بمناطق متفرقة بمحافظات القصيم (المرحلة الثانية) بمنطقة القصيم بمبلغ قدره (٤٤,١١٤,٥٠٠) ريال، ومدة العقد (١٨) شهراً، والعقد الثالث مشروع تنفيذ محطة الضخ وخط الطرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القريات بمنطقة الجوف بمبلغ قدره (٣٩,٣٦٨,٩٤٩) ريالا، ومدة العقد (١٨) شهراً، والعقد الرابع تنفيذ خزانات مياه أرضية وعلوية وملحقاتها ( دومة الجندل، الأضارع، الرديفة) بمنطقة الجوف بمبلغ قدره (٣٧,٦٠٤,٧٤٥) ريال، ومدة العقد (٢٤) شهراً. وتمثل العقد الخامس في توريد وتركيب أجهزة الرصد والمتابعة للسدود بمبلغ قدره (٣٣,٨٩٧,٥٢٠) ريالاً، ومدة العقد (٣٠) شهراً، والعقد السادس توسعة شبكة مياه عرعر ( المرحلة الخامسة ) بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (٣٣,٣٨١,٤٨٥.٤٢) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد السابع مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي المراغة بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بمبلغ قدره (١٧,٣٠٤,٠٩٤.٧٥) ريالا، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد الثامن تنفيذ خطوط نقل المياه وشبكة توزيعها بمحافظة حوطة بني تميم بمنطقة الرياض بمبلغ قدره (١٥,٩٤٦,٧٢٢) ريالا، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد التاسع تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف بمبلغ قدره (١٥,١٣٢,٥٥٥) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً.

وجاء العقد العاشر في إنشاء مشروع خزان الدوسرية بسعة (10000م3) بمنطقة جازان بمبلغ قدره (١٠,٩٠٤,٣٩٥) ريالا، ومدة العقد (١٨) شهراً، والعقد الحادى عشر مشروع شبكات المياه بمحافظات ( القطيف، والجبيل، ورأس تنورة، والخفجي ) بالمنطقة الشرقية (المرحلة الثانية) بمبلغ قدره (١٠,٠٣١,١٢٠) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثاني عشر تشغيل وصيانة سدود بمنطقة الباحة بمبلغ قدره (٩,٩٧٣,٦٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الثالث عشر تشغيل وصيانة شبكة مياه محافظة بقعاء بمنطقة حائل بمبلغ قدره (٧,٩٢٩,١٧٥) ريالا، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الرابع عشر تأمين المياه الصالحة للشرب بوساطة الناقلات لأهالي محافظة القريات بمنطقة الجوف بمبلغ قدره (٦,٥٧٠,٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٦) شهراً، والعقد الخامس عشر إنشاء خط ناقل وخزان أرضي سعته ( 5000م 3) بمدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ قدره (٥,٢٦٠,٦٥٠) ريالا، ومدة العقد (١٨) شهراً. وتمثل العقد السادس عشر بحفر أربع آبار مراقبة بئران بحقل مياه تبوك المركزي، وبئر بحقل مياه تيماء، وبئر جنوب العسافية بمنطقة تبوك بمبلغ قدره (٤,٨٩٠,٠٠٠) ريال، ومدة العقد (١٢) شهراً، والعقد السابع عشر توريد وتركيب مضخات على شبكات المياه للمناطق المرتفعة بمدينة الباحة (المرحلة الأولى) بمبلغ قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٤) أشهر، والعقد الثامن عشر حفر ست آبار يدوية في كل من (الشدخ، وحمبق، وعمق، وحقيل، وشواق، والمنجور ) وتعميق بئر (الخرار) بمنطقة تبوك بمبلغ قدره (٤,٣٤٧,٩٠٠) ريال، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد التاسع عشر الإشراف على تنفيذ محطات تنقية المياه المصغرة بمنطقة الحدود الشمالية (المرحلة الثانية) بمبلغ قدره (٣,٩٩٩,٥٠٠) ريال، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد العشرون الإشراف على دراسة وتصميم الخط الناقل من سد وادي بيش الى محطة تنقية المياه على سد وادي بيش بمنطقة جازان بمبلغ قدره (٣,٩٨٥,٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٧) أشهر.

وجاء العقد الحادي والعشرون في الإشراف على مشروع خط نقل المياه من مثلث رغوة إلى يعرى والمضة، ومشروع إنشاء خزان ومحطة توزيع المياه بالمضة بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بمبلغ قدره (٣,٩٦٨,٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٣٢) شهراً، والعقد الثاني والعشرون عملية معالجة الطفح لأحياء متفرقة بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير بمبلغ قدره (3.851.000) ريال، ومدة العقد (١١) شهراً، والعقد الثالث والعشرون حفر (6) آبار يدوية لتدعيم مصادر المياه بمواقع متفرقة بمنطقة نجران (المجموعة الثانية) بمبلغ قدره (٣,٠٤٠,٥٠٠) ريال، ومدة العقد (٢٤) شهراً، والعقد الرابع و العشرون مشروع توريد وتركيب محطة تحلية تعمل بنظام التناضح العكسي بطاقة إنتاجية قدرها (750م3/يوم) في محطة رقم (1) بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية بمبلغ قدره (٩٩٨,٠٠٠) ريال، ومدة العقد (٦) أشهر، والعقد الخامس والعشرون سقيا بعض قرى محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (٨٦١,٨٨٨) ريال، ومدة العقد (٦) أشهر.

ويكمن العقد السادس والعشرون في سقيا قرى مركز حجر بمحافظة رابغ(1) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (٨١٨,٤٠٠) ريال، ومدة العقد (١٢) شهراً, والعقد السابع والعشرون سقيا قرى محافظة رنية (3) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ قدره (٧٥٨,٦٤٠) ريالا، ومدة العقد (١٢) شهراً، والعقد الثامن والعشرون سقيا أهالي شقري والبيضاء والمعظم بمنطقة تبوك بمبلغ قدره (60/602.383) ريالاً، ومدة العقد (١٣٢) يوماً.