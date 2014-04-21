فعاليات توعوية حول الاضطرابات الحركية في «التخصصي»

الرياض - محمد الحيدر

ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 21 و22 أبريل 2014م فعاليات توعوية عن الاضطرابات الحركية وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءً في بهو البرج الشمالي في المستشفى. وذكر د. فيصل العتيبي استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أن الفعاليات ستتضمن الاطلاع على آخر تطورات الأمراض الحركية وطرق علاجها وأعطاء الاستشارات الطبية من قبل أطباء استشاريين مختصين في هذا المجال والإجابة على تساؤلات الحضور وتقديم معلومات توعوية حول هذه الاضطرابات من خلال توزيع مطويات وعرض وسائل توضيحيه للباركنسون، والتوتر العضلي الأولي والثانوي، والتيبس العضلي.