حوار علي ضفاف النيل من خلال لغة الطبول

تقام الورشة الثانية للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الحالية بعنوان ” حوار علي ضفاف النيل ” لخلق حوار فني فريد ، من خلال لغة الطبول من أجل السلام.

تشارك في الورشة دول أوغندا ، السودان ، تنزانيا ، جنوب السودان ، نيجيريا ، تونس ، الجزائر ، غينيا ، ليبريا ، ناميبيا ، بالاضافة الي مصر، وذلك بمسرح بئر يوسف بالقلعة غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بحضور وزيرتي ثقافة جنوب السودان وتنزانيا ، بالاضافة الي السفراء.

تهدف فلسفة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية لتجميع كل هذا الفرق في تناغم وتوحد وتواصل انساني يعبر عن روح ووجدان أفريقيا ، المهرجان رؤية واخراج الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان .

الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر ا حتي 25 أبريل الحالي .